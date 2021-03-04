Учёные открыли вещества, блокирующие COVID

https://static.news.ru/photo/8c8d0dec-7cf5-11eb-907b-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Немецкие учёные выявили два семейства активных веществ, которые способны подавлять размножение коронавируса. Согласно данным исследования, эти вещества могут отключать ключевой фермент вируса — главную протеазу.

После того как вирус проникает в клетку носителя, он начинает там активно размножаться, используя как раз главную протеазу. Сначала геном вируса транслируется с РНК в большую белковую цепь, а затем главная протеаза разрезает эту цепь на более мелкие части, из которых формируются новые вирусные частицы. Соответственно, если работа этого элемента будет нарушена, то вирус не сможет размножаться.

Химики-фармацевты из Боннского университета проверили несколько веществ, которые могут оказывать губительное влияние на главную протеазу. По результатам выяснилось, что два вещества вполне способны успешно блокировать работу этого элемента вирусной частицы.

Лучшие соединения представляют собой потенциальные структуры для разработки лекарств. Некоторые соединения обладают и дополнительным эффектом: они подавляют человеческий фермент, который помогает вирусу проникать в клетки организма, — рассказал один из авторов исследования, профессор Криста Мюллер. Его слова приводит Angewandte Chemie.

Ранее NEWS.ru писал, что итальянские учёные из Университета Фиренце провели исследование и выяснили, какой тип людей лучше всего переносит пандемию коронавирусной инфекции. В изучении аспектов психической реакции приняли участие множество людей, однако в финальную выборку вошли 619 человек, средний возраст которых составлял 31,3 года.