Учёные объяснили, почему надо прививаться переболевшим коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0820e6be-7a25-11eb-aae6-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Людям, которые перенесли коронавирус, лучше всё-таки сделать прививку от инфекции. Это подтвердили результаты исследования, которые основаны на экспериментах с антителами из крови переболевших.

Исследование было проведено отделом вакцин и инфекционных заболеваний Центра исследования рака Фреда Хантингтона в США. С помощью плазмы крови переболевших людей специалисты пробовали нейтрализовать два варианта коронавируса — исходный уханьский и самый опасный его мутантный штамм из Южной Африки, сообщают «Известия».

Сыворотки девяти из десяти доноров, взятые до вакцинации, нейтрализовали изначальный тип коронавируса. Но только пять из десяти нейтрализовали мутировавший штамм. При этом однократная доза вакцины вызвала антитела к коронавирусу у всех доноров.

Предвакцинальные сыворотки, полученные от переболевших до их последующей вакцинации, слабо нейтрализовали Wuhan-Hu-1 и почти не нейтрализовали B.1.351. Иммунизация любой из вакцин вызвала образование иммунных B и CD4+ T-клеток и тысячекратное увеличение титров нейтрализующих антител против обоих штаммов, а также SARS-CoV-1 — близкого вида коронавируса, вызвавшего вспышку тяжёлых ОРЗ в Азии в 2003 году, — говорится в материалах исследования.

Это значит, что появление новых мутантных штаммов с изменённой патогенностью может приводить к повторным заражениям, так как ранее возникшие антитела фактически не работают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, какой вакциной от коронавируса предпочёл бы привиться. По его словам, все три одобренные американскими властями вакцины — Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson — «очень хорошие».