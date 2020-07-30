Учёные обнаружили неожиданные свойства ботокса

Ботокс может помочь при депрессии, сделали вывод учёные из Калифорнийского университета. Для этого была изучена база данных 40 тысяч пациентов, которые лечились ботоксом.
Выяснилось, что они на 40–80% реже страдают депрессивными проявлениями, чем те, кто никогда не делал «уколов красоты». Результат исследования американских учёных
Издание предупреждает, что медики ещё не до конца изучили, как ботокс может быть связан с психикой. Также учёные пришли к выводу, что препарат помогает от чрезмерного потоотделения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после 30 лет состояние кожи начинает ухудшаться. Происходит естественное снижение уровня гиалуроновой кислоты, а также сокращается выработка коллагена и эластина. В ход идут инъекции с гиалуроновой кислотой, филлеры, ботокс.
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