Желание улучшить свою внешность было естественным для женщины во все времена. Правила игры диктовала мода. Пару столетий назад были популярны белила на лице и предельно узкие корсеты, в середине прошлого века — брови-ниточки и химическая завивка. Некоторые тренды в области красоты, актуальные ещё 10-15 лет назад сейчас вызывают недоумение. Эксперты рассказали NEWS.ru, какие косметические процедуры безнадёжно устарели.

Татуаж бровей

«Брежнев и подумать не мог, как будут популярны его брови в начале XXI века» — популярная шутка из интернета. В ней содержится доля правды. В начале 2010-х годов многие девушки решили, что их брови недостаточно объемные и густые. На помощь пришли косметологи с услугой — перманентный татуаж.

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Выглядели такие брови, как два бревна над глазами. Лицо с ними становилось как будто искусственным. Особенно подобное решение смотрелось странно на типично славянских лицах с мягкими чертами. Влад Лисовец стилист стилист

Главный тренд 2020-го года — естественность, говорит стилист. Даже если брови на лице не растут совсем, существуют процедуры, которые могут создать максимально натуральный эффект. Например, можно воспользоваться услугой «пудровый татуаж». Выполненные таким методом брови смотрятся натурально и не вызывают ассоциаций с генеральным секретарём ЦК КПСС.

Бритые виски

Пару лет назад ленты социальных сетей заполнились девушками с выбритыми висками. Даже самые женственные дамы решались на подобные эксперименты. Иногда с помощью машинки на висках появлялись изображения — цветок, волна или китайский иероглиф.

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Стилист Влад Лисовец назвал такие прически «устаревшими». Они не добавляют образу оригинальности, а лишь делают его более грубым.

Бритые виски на самом деле не были в моде никогда. Такого решения не встречалось на показах ведущих кутюрье. Просто кто-то однажды сделал себе такую прическу и это вошло в массовую моду. Сейчас в тренде средняя длинна волос и аккуратные стрижки, — сообщил Лисовец.

Длинные ногти и ресницы

Длинные ногти с ярким маникюром — модный тренд 15-летней давности. Особенно «роскошно» тогда это смотрелось в сочетании с максимально длинными нарощенными ресницами и обильным загаром. В 2020-м году все гипертрофированное и нарочитое объявлено устаревшим.

Frank Stober/imageBROKER.com/Global Look Press

Сейчас смотрится неуместным всё, что делало из человека куклу. В эту же категорию также попадают слишком большие грудные или ягодичные импланты. Любые процедуры лучше делать без фанатизма. Александра Гонт руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог руководитель центра инновационных технологий омоложения и врач — дерматолог-косметолог

Как рассказала косметолог, чтобы быть в тренде лучше предпочесть ногти средней длинны и нейтральных оттенков. А, наращивая ресницы, выбирать небольшую длину, чтобы они не выглядели как инородный элемент.

Идеально белые зубы

На профессиональном сленге идеально белые зубы называются «унитазом во рту». В начале 2010-х зубы цвета начищенной сантехники были главным атрибутом успешного человека. Чтобы достичь такого эффекта многие ставили так называемые виниры. Это тонкие керамические, фарфоровые или композитные пластинки, которые закрепляются на внешней поверхности зубов.

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Сейчас эта тенденция канула в лету. Модно иметь естественный цвет эмали с лёгким бесцветным краем. Главное, чтобы зубы были здоровые и гармонично смотрелись в сочетании с конкретной внешностью, — сообщила Александра Гонт.

Слишком ухоженный внешний вид

После 30 лет состояние кожи начинает ухудшаться. Происходит естественное снижение уровня гиалуроновой кислоты, а также сокращается выработка коллагена и эластина. В погоне за молодостью женщины прибегают к услугам косметологов. В ход идут инъекции с гиалуроновой кислотой, филлеры, ботокс.

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Злоупотребление этими процедурами всегда заметно. «Кукольное» лицо без единого изъяна смотрится несовременно и странно, уверена визажист-стилист Оксана Никулина. К тому же обилие уколов приводит к неприятным последствиям, окружающие могут заподозрить женщину в увлечении спиртными напитками.