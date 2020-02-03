https://static.news.ru/photo/3719c308-4698-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочетание питьевой воды и хлора при обеззараживании на водоочистных станциях, может быть токсичным для человеческого организма. Об этом заявили исследователи из американского Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты пояснили, что во время опытов выяснилось, что при сочетании хлорки с водой «могут проявляться совершенно незапланированные токсические побочные продукты». В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, учёные подчеркнули, что сомнений в пользе обработки воды хлором нет. Она спасла множество людей от тифа и холеры. Ведь хлорку для обеззараживания питьевой воды применяют с начала ХХ века.

Однако специалисты заметили, что при уничтожении смертельных бактерий, возникают и незапланированные последствия. При этом полученные данные ранее не были известны науке.

Когда хлорин смешивается с фенолами, то есть химическими компонентами, присутствующими в окружающей среде и в питьевой воде, создаётся множество побочных продуктов, — сообщили учёные.

Привычный процесс дезинфекции, как показало исследование, вызывает высокотоксичные побочные продукты. Из-за этого, по мнению учёных, вероятно придётся пересмотреть объёмы хлорки, которую добавляют в питьевую воду.

После ряда опытов учёные выявили два компонента, и один из них — BDA — является токсичным. Он известен в качестве канцерогена и ранее не был замечен в хлорированной воде.

Как писал NEWS.ru, ранее исследователи из американского Университета Вандербильта предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей.