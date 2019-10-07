https://static.news.ru/photo/8c555d40-e929-11e9-b361-fa163e074e61_660.jpg Фото: SeaTops/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные Томского политехнического университета (ТПУ), находящиеся на борту научно-исследовательского судна «Академик Келдыш» в Арктике, обнаружили с коллегами из других научных центров мощный выброс метана на поверхность воды Восточно-Сибирского моря. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи отправились в арктическую экспедицию для изучения биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты, говорится на сайте университета .

На одном из участков Восточно-Сибирского моря учёные нашли газовые фонтаны (сипы), которые были обнаружены не только специальными приборами. Участники экспедиции увидели, как «на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ».

Справа по борту «Келдыша» они разглядели на фоне тёмной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, учёные смогли наблюдать, как из чёрной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ, — рассказал участник экспедиции, журналист Сергей Никифоров.

Как сказал руководитель экспедиции, профессор ТПУ и член-корреспондент РАН Игорь Семилетов, это самый мощный сип из всех, что ему приходилось наблюдать. Площадь газового фонтана составила четыре-пять квадратных метров.

Как писать News.ru, ранее стало известно, что Росатом наметил несколько направлений, чтобы сделать Северный морской путь безопасной и круглогодичной магистралью для реализации крупных проектов РФ в Арктике. Речь идёт о строительстве ледоколов, развитии портов, а также запуске спутников.