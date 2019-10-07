https://static.news.ru/photo/4408747e-e914-11e9-9e5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosatom.ru

Росатом наметил несколько направлений, чтобы сделать Северный морской путь безопасной и круглогодичной магистралью для реализации крупных проектов РФ в Арктике. Речь идёт о строительстве ледоколов, развитии портов, а также запуске спутников.

Как полагает замглавы дирекции Севморпути ГК «Росатом» Максим Кулинко, важнейшей задачей является строительство судов ледового класса, имеющих возможность ходить со скоростью, позволяющей делать экономически эффективными многие проекты в Арктике, пишет « ПолитЭксперт ».

До 2035 года, мы считаем, будет введено в строй восемь новых атомных ледоколов: пять универсальных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью по 60 МВт и три ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт, — пояснил Кулинко.

Чиновник Росатома также добавил, что в настоящее время три ледокола строятся на Балтийском заводе, ещё два судна будут сданы до 2025 года, контракты по ним уже заключены.

Кроме этого, Кулинко сообщил, что приняты все решения по головному ледоколу «Лидер». В 2020 году госкорпорация намерена заключить соответствующий контракт с судостроительным заводом «Звезда» в Приморском крае.

Второе направление развития касается строительства аварийно-спасательных судов. До 2024 года их планируется построить 16 единиц.

Третье направление — развитие инфраструктуры морских портов в рамках федеральной программы «Северный морской путь».

В их числе — строительство в Обской губе Карского моря терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний». Кроме этого, в списке есть обустройство бухты Север в восточной части Енисейского залива и угольного терминала «Чайка» на Таймыре.

Также Максим Кулинко объявил о планах создания спутниковой группировки. Она, по его словам, обеспечит оперативную сводку гидрологических и метеорологических данных, а также будет давать точный анализ ледовой обстановки.

До 12 спутников должно быть запущено до 2025 года, исходя из текущей программы. Это достаточно дорогостоящее удовольствие, — пояснил представитель Росатома.

Как писал News.ru, в конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил, что ВЭБ.РФ может профинансировать поставки танкеров-газовозов, построенных на верфи «Звезда» для Северного морского пути.

В июле глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон попросил премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос высоких процентных ставок при строительстве 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда» для проекта «Арктик СПГ 2». Он предложил разместить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ.