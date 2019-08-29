https://static.news.ru/photo/ac5934a4-ca6b-11e9-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: sskzvezda.ru

ВЭБ.РФ может профинансировать поставки танкеров-газовозов, построенных на верфи «Звезда». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

Обсудим также мы финансирование поставки 15 танкеров-газовозов, которые будут построены на верфи «Звезда». Тема не новая и тоже важная. Здесь партнерами ВЭБа выступают «Совкомфлот» и «Новатэк», общая стоимость более 300 млрд рублей, — цитирует Медведева ТАСС .

Глава кабмина также сообщил, что речь идёт о новых судах повышенного ледового класса. Они будут осуществлять навигацию по Северному морскому пути и предназначены для транспортировки сжиженного природного газа проекта «Арктик СПГ-2».

Как писал News.ru, в июле глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон попросил премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос высоких процентных ставок при строительстве 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда» для проекта «Арктик СПГ 2». Он предложил разместить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ.