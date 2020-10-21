Учёные обнаружили биомаркер рака желудка

Биологи из США, Китая и Вьетнама обнаружили биомаркер, благодаря которому можно предсказать риск развития рака желудка до появления первых симптомов.
Биомаркер MiR130b вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.
Так, обнаруженный биомаркер можно выявить с помощью простого анализа крови. Он возникает в крови пациентов незадолго до развития опухоли. По мнению исследователей, открытие даст возможность выявлять заболевание на ранних стадиях развития.
Соответствующие результаты исследования
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Нидерландского института рака обнаружили орган человека, который не описан ни в одном исследовании.
Учёные обследовали пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы найти опухоли, но в результате увидели на снимках четвёртую пару слюнных желёз, которые отреагировали на препарат.