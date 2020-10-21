Учёные обнаружили биомаркер рака желудка

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Биологи из США, Китая и Вьетнама обнаружили биомаркер, благодаря которому можно предсказать риск развития рака желудка до появления первых симптомов.

Биомаркер MiR130b вырабатывается группой иммунных клеток, называемых миелоидными супрессорными клетками, обычно связанными с инфекциями, вызванными Helicobacter pylori — бактериями, провоцирующими язву желудка и рак.

Так, обнаруженный биомаркер можно выявить с помощью простого анализа крови. Он возникает в крови пациентов незадолго до развития опухоли. По мнению исследователей, открытие даст возможность выявлять заболевание на ранних стадиях развития.

Соответствующие результаты исследования представлены в журнале Британского общества гастроэнтерологов BMJGut.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Нидерландского института рака обнаружили орган человека, который не описан ни в одном исследовании.

Учёные обследовали пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы найти опухоли, но в результате увидели на снимках четвёртую пару слюнных желёз, которые отреагировали на препарат.