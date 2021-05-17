Учёные назвали пять главных признаков приближающейся смерти

https://static.news.ru/photo/27031910-b753-11eb-8d71-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Американские учёные назвали пять главных признаков, по которым можно предугадать приближающуюся смерть, и пояснили, что делать при первых признаках. Исследования провели эксперты Национального института старения, входящего в состав Национального института здоровья США, представив впечатляющие результаты, пишет Daily Express.

Первый признак — сильная одышка. Мозг человека, по мнению учёных, «понимает», что ему грозит смерть, и пытается преодолеть «воздушный голод». Первыми начинают отказывать органы и системы, организму не хватает сил, чтобы насытиться кислородом.

Стресс, вызывающий сбой в работе ЦНС, тоже может указывать на приближающуюся кончину. Человек в этом случае становится крайне невыносимым, раздражительным, восприимчивым, что отнимает колоссальное количество энергии. В этом случае надо вовремя обратиться к врачу, чтобы избежать печальных последствий.

Глубокая депрессия — третий признак приближающейся смерти. Это очень серьёзный сбой в работе ЦНС, и он вовсе не означает плаксивость или желание уединиться. Депрессия — настолько глубокое расстройство, что лечится только при помощи врача. В этом состоянии человек не способен рассуждать здраво, он находится под влиянием навязчивых мыслей, нередко суицидального характера.

Отсутствие реакции, неспособность реагировать на внешние раздражители тоже должно вызывать опасения. Притуплённое внимание, усталость от жизни — вот признаки, свидетельствующие о том, что именно перед смертью человеку ничего не хочется. Он уже мечтает о вечном спокойствии и настроен совершенно на другую волну. Здоровый человек обладает инстинктом самосохранения, а чувствующий свой конец не способен противостоять ЧП.

Отказ от еды, пожалуй, самый печальный сигнал в поведении умирающего человека. В запущенной стадии это ещё и отказ от воды. Перед смертью человек становится максимально апатичным. Признаки длительного голодания — синяки на руках и ногах, хрипы. Всё это является следствием замедления нормальных процессов в организме.

К тому же, когда человек близок к смерти, его руки, ступни, ноги могут быть холодными на ощупь, добавляют эксперты.

Как сообщалось ранее, о том, что человеку грозит инфаркт, могут свидетельствовать как широко известные симптомы, так и неочевидные признаки. О некоторых из них знают далеко не все, предупредили специалисты.