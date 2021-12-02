Учёные назвали причину образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Группа учёных из США и Великобритании выяснила вероятную причину тромбозов, которые были зафиксированы после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Она оказалась связана с ответом иммунной системы на действие вакцины, отмечается в исследовании, которое опубликовано в научном журнале Science Advances.

Специалисты подчеркнули , что в вакцине AstraZeneca для переноса генетического материала инфекции в клетки используется аденовирус. Он связывается со специфическим белком в крови, известным как тромбоцитарный фактор 4 (PF4). Именно процесс связывания и вызывает цепную реакцию в иммунной системе, после которой образуются тромбы.

Учёные настаивают, что появление тромбозов после вакцинации случается очень редко, поскольку для этого должна произойти цепь сложных событий.

Ранее стало известно, что постковидный синдром иногда развивается в форме, которая способна оказаться фатальной даже для молодёжи, заявила врач-гематолог высшей категории Диана Ким. Речь идёт о нарушениях свёртываемости крови. Из-за этого у молодых людей, переболевших COVID-19 в лёгкой форме, существует риск получить диагноз «тромбоз».