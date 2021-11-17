Врач сообщила об опасности развития тромбоза из-за COVID-19 у молодёжи

Врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким заявила, что постковидный синдром иногда развивается в форме, которая способна оказаться фатальной даже для молодёжи. Речь идёт о нарушениях свёртываемости крови, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметила , что у молодых людей, переболевших COVID-19 в лёгкой форме, существует риск получить диагноз «тромбоз» или даже «инсульт». Таковы последствия поражения организма коронавирусом, что иногда приводит к повышению густоты крови.

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенёс COVID-19 в лёгкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, — подчеркнула гематолог.

Она уточнила, что когда тромбы образуются в сосудах головного мозга, исход для пациента может оказаться фатальным.

Тромбообразование всегда опасно, но всё зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями, — пояснила Ким.

Для предотвращения постковидноно тромбообразования она посоветовала принимать разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, однако назначать их должен специалист.

Ранее стало известно, что тромбозы, способные привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции, являются наиболее ярким и одним из самых опасных последствий коронавируса. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Николай Талов. По словам врача, тромб в человеческом организме выполняет защитную роль. Своевременное свёртывание крови позволяет остановить кровотечение из ран.