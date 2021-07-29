Учёные назвали место на Земле, где можно укрыться от апокалипсиса

Учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии, сообщают «Новые известия».

Как отметили в Институте глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, специалисты оценивали способность страны выращивать продовольствие для своего населения, защищать свои границы от нежелательной массовой миграции и поддерживать производственные мощности.

Оказалось, что всем этим критериям лучше всего соответствует Новая Зеландия. В этом островном государстве лучше всего развита геотермальная и гидроэлектрическая энергетика, есть обильные сельхозугодья и низкая плотность населения.

Ранее эксперты заявили, что человечество сможет выжить в период глобальной катастрофы и пережить так называемый конец света вроде мировой войны или ядерного кризиса благодаря поиску натуральных продуктов и эффективному способу их хранения.