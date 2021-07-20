Учёные назвали экстракт полыни эффективным против коронавируса

Вещества, содержащиеся в полыни, способны подавлять коронавирус. К такому выводу пришли специалисты Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсовмакса Планка. Результаты их иследований публикует журнал Scientific Reports.

В ходе работы учёные решили выяснить , насколько эффективны против коронавируса могут быть артемизинин и его прозводные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisa annua, то есть, полыни однолетней. Артемизинин, в частности, используется при лечении малярии и ряда вирусных инфекций.

Испытания проводили на человеческих клетках, в качестве модельных вирусов использовали немецкий штамм из Мюнхена и датский из Копенгагена.

В результате выяснилось, что все четыре соединения подавляют коронавирус. При этом самым эффективным оказался артесунат, а слабее всех себя проявил артемизинин. Однако соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень слабым терапевтическим окном и способны помочь лишь непосредственно после того, как вирус попал в организм.

В дальнейшем авторы исследования намерены провести клинические испытания производных артемизинина и выяснить. смогут ли препараты на основе веществ помочь в борьбе с COVID-19.

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