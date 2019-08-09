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Биолог Билли Салливан обнаружил мутацию в ДНК британского рок-исполнителя Оззи Осборна. Именно она, по мнению учёного, помогла музыканту пережить десятилетия алкоголизма и наркомании. Свои выводы исследователь изложил в книге о молекулах и микроорганизмах, которые делают человека тем, кто он есть.

Оззи действительно генетический мутант, — заявил Билл Салливан.

Его книга выйдет в издательстве National Geographic уже в этом месяце, сообщает New York Post . Согласно Салливану, зависимость «больше связана с нашей ДНК, чем с нашей моральной структурой».

Он также пишет, что вариации человеческих генов могут влиять на определенные виды поведения, в том числе и на наше пристрастие к сладкому или кофе. Более того — на то, как люди регулируют эмоции, кого считают сексуально привлекательным и каких политических взглядов придерживаются, тоже влияет заложенная в ДНК информация.

Поэтому те, кто борется с зависимостью или ожирением, заслуживают большего сочувствия, так как их гены, вероятно, играют в этом противостоянии не на стороне их носителей, заключает автор книги.

Ранее News.ru сообщал, что Оззи Осборн 10 февраля 2019 года попал в госпиталь с подозрением на пневмонию. За три дня до этого музыкант оказался на больничной койке с осложнениями ОРВИ.