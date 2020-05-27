Учёные: лекарство от гепатита «Симепревир» может подавлять коронавирус

https://static.news.ru/photo/6c107af4-a000-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Созданный для лечения гепатита С препарат «Симепревир» может подавлять размножение коронавируса нового типа в клетках человека, а также усиливать действие «Ремдесивира», который используют для лечения вирусов. Об этом заявили учёные из Гонконга.

Наши опыты показывают, что «Симепревир» и «Ремдесивир» усиливают действие друг друга, благодаря чему дозы и того, и другого препарата при лечении коронавирусной инфекции можно уменьшать, — сообщили исследователи.

По их словам, коронавирус может быть устойчивым к одному из этих препаратов в том случае, если лекарства начнут широко применяться на практике, пишет bioRxiv.

В настоящее время учёные во всём мире выделили только несколько препаратов, которые можно использовать в борьбе с коронавирусной инфекцией: рекомбинантный белок интерферон-2-альфа, «Ремдесивир» и «Фавипиравир». Эти препараты были созданы для борьбы с другими болезнями, но хорошо зарекомендовали себя против COVID-19.

Медики из Китайского университета Гонконга считают, что открытый ими препарат может быть эффективнее всех существующих средств для борьбы с коронавирусом.

NEWS.ru писал, что учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали опытные препараты, которые могут вылечивать больных COVID-19.