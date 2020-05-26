Учёные Института биологии гена Российской академии наук (РАН) создали опытные препараты, которые будут исследованы на эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они представлены в двух видах — растворе и капсулах. Специалисты предполагают, что лекарства на основе неолактоферрина способны не только вылечивать заражённых COVID-19, но и препятствовать проникновению вируса в организм здоровых людей. Проведение работ уже поддержало Федеральное медико-биологическое агентство. О разработке российских учёных — в материале NEWS.ru.

Специфическое лекарство, которое могло бы побороть коронавирус, пока не найдено. Стратегия врачей на сегодняшний день основана на использовании комплекса клинических мероприятий, которые применяются при других вирусных инфекциях. Всё чаще при этом звучит слово «иммунитет», с которым связана активность борьбы организма с COVID-19.

Перед учёными встал вопрос, почему коронавирус оказался практически безобидным для грудных детей, у которых иммунная система ещё только формируется. Единственное, что защищает малышей от патогенной микрофлоры, грибков и вирусов — бактерицидный белок женского молока лактоферрин. Он является иммуномодулятором, который обладает полезными свойствами не только для детского, но и для взрослого организма.

Это подтолкнуло учёных создать препарат против COVID-19 на основе неолактоферрина, который представляет собой смесь 90% биоаналога лактоферрина человека и 10% природного лактоферрина козы. Данный комплекс специалисты выделяют из молока коз-продуцентов. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Случаи заболевания грудных детей коронавирусом в многомиллионной массе заражённых просто единичны. В связи с этим мы решили создать препараты на основе инновационного неолактоферрина. Сейчас лекарственные средства готовятся для исследования на эффективность в борьбе с COVID-19. Научная платформа возможности использования этого белка для борьбы с вирусной инфекцией основана на десятилетних исследованиях неолактоферрина, которые были проведены совместно с Институтом иммунологии. Игорь Гольдман ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН

Fredrik Sandberg/Tt/GLobal Look Press

Неолактоферрин обладает противомикробной, противовирусной и противогрибковой активностью. В том числе он помогает против антибиотикоустойчивых патогенов, отмечает Гольдман. На сегодняшний день основными вирусами, для которых убедительно был показан ингибирующий эффект лактоферрина, являются цитомегаловирус, ВИЧ, ротавирус, а также вирусы простого герпеса, гепатита С и папилломы человека.

Российские учёные предполагают, что препараты на основе неолактоферрина будут бороться с COVID-19 путём стимуляции естественного и адаптивного иммунитета пациентов. Кроме того, они, вероятно, способны защитить от коронавируса и здоровых людей. Всё дело в том, что лактоферрин предотвращает проникновение вируса в клетку и препятствует его размножению.

Мы предполагаем, что предотвратить проникновение вируса в организм люди смогут при помощи орошения полости рта раствором нового препарата. А капсулированный препарат будет доставлять действующее вещество внутрь организма, где он не только поможет побороть коронавирус, но и предупредит появление бактериальных осложнений, — пояснил Гольдман.

Научно-исследовательские работы по изучению активности лекарственных средств на основе неолактоферрина против коронавируса официально поддержало Федеральное медико-биологическое агентство (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Опытные препараты учёные планируют передать медицинским партнёрам для испытаний. Соответствующие договорённости уже есть с Сеченовским университетом.

Врач-иммунолог Владимир Болибок считает, что говорить об эффективности новых препаратов пока рано — они должны пройти исследования. Однако, как отмечает специалист, издревле парное молоко, в котором содержится лактоферрин, считалось самым полезным продуктом. Им даже выпаивали больных. Тем не менее лучшее воздействие на организм оказывает лактоферрин человека, поясняет врач. Его как раз-таки и удаётся выделять российским учёным из молока коз-продуцентов.

Между тем за счёт своих свойств лактоферрин также может регулировать уровень железа в организме человека, добавил Болибок.