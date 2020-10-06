Учёные: коронавирус сохраняется на коже в пять раз дольше, чем вирус гриппа

Учёные из японского Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить ситуацию с попаданием патогенов на кожу человека. Исследование показало, что коронавирус нового типа сохраняет активность на поверхности кожного покрова в пять раз дольше, чем вирус гриппа.
Результаты исследования
Специалисты также убедились, что оба патогена эффективно устраняются с кожи дезинфицирующими средствами.
Ранее учёные из Калифорнийского университета заявили, что прикосновение к различным поверхностям не несёт серьёзных рисков заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.
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