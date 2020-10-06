Учёные: коронавирус сохраняется на коже в пять раз дольше, чем вирус гриппа

https://static.news.ru/photo/dc10e3ae-0881-11eb-855b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из японского Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить ситуацию с попаданием патогенов на кожу человека. Исследование показало, что коронавирус нового типа сохраняет активность на поверхности кожного покрова в пять раз дольше, чем вирус гриппа.

Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases. Учёные оценивали стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешивая их со слизью из верхних дыхательных путей или с культуральной средой. Выяснилось, что оба патогена теряли активность на коже быстрее, чем на стали, пластике или стекле. Коронавирус в среднем выживал на протяжении 9,04 часа, вирус гриппа — 1,82 часа.

Специалисты также убедились, что оба патогена эффективно устраняются с кожи дезинфицирующими средствами.

Ранее учёные из Калифорнийского университета заявили, что прикосновение к различным поверхностям не несёт серьёзных рисков заражения коронавирусом, писал NEWS.ru.