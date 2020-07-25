Учёные изменили «шипы» коронавируса, чтобы ускорить производство доз вакцин

https://static.news.ru/photo/05cfbe2a-cf2c-11ea-9d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Университета Техаса в Остине, США, придумали, как значительно ускорить производство доз вакцин от коронавируса. Они модифицировали ключевой белок возбудителя (так называемые шипы) таким образом, что синтез его происходит в разы быстрее.

Большинство разрабатываемых сейчас вакцин против COVID-19 обучают иммунную систему человека распознавать белок, отвечающий за шипы на самом вирусе (spike (S) гликопротеин). Эти шипы играют ключевую роль в жизни возбудителя. Благодаря им вирус проникает внутрь клеток и заставляет их работать «в своих интересах» — то есть производить материалы, необходимые для размножения и жизни вируса.

Исследователи разработали новую версию этого белка. При экспрессии в клетках его продуцируется в 10 раз больше, чем S-белка, версии которого были синтезированы ранее и вошли в тестируемые сейчас вакцины.

В зависимости от типа вакцины эта улучшенная версия белка может уменьшить размер каждой дозы или ускорить производство вакцины. В любом случае это может означать, что больше пациентов получат доступ к вакцинам быстрее, — отмечает Джейсон Маклеллан, доцент кафедры молекулярной биологии и старший автор статьи.



Модифицированный белок получил название HexaPro. Он более стабилен, чем предыдущие версии S-белка, что должно облегчить его хранение и транспортировку. Он сохраняет свою форму даже в условиях теплового стресса, при хранении при комнатной температуре и при многократных оттаиваниях. Это важные качества для хорошей вакцины.

В разработку этой технологии внёс вклад фонд Билла и Мелинды Гейтс, предоставив грант на исследования, которые помогли бы обеспечить доступность вакцин для людей в странах с низким уровнем дохода.

Результаты исследования описаны в журнале Science.

Ранее NEWS.ru писал о разработанной в Центре Чумакова инактивированной («убитой») вакцине от коронавируса. Она состоит из частиц возбудителей, выращенных в специальной культуре, а затем убитых термообработкой либо формальдегидом (клеточным ядом).