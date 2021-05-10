Учёные из США приблизились к созданию двигателя с бесконечной детонацией

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Учёные из Университета Центральной Флориды (США) сконструировали экспериментальную установку, приближающую науку к созданию гиперзвукового двигателя, работающего на принципе бесконечной детонации. Об этом сообщает портал PlanetToday.

Детонация представляет собой процесс, при котором по веществу распространяется со сверхзвуковой скоростью ударная волна, вызывающая химическую реакцию горения. Последняя поддерживает движение волны благодаря выделению тепла. Детонация сопровождается выбросом большого объёма энергии, поэтому учёные ищут способы взять под контроль это явление.

Внутри созданной специалистами Университета Центральной Флориды установки на протяжении нескольких секунд поддерживается контролируемая детонация. Как отмечают авторы проекта, на основе этой установки в будущем возможно создание гиперзвуковых двигателей для космических самолётов — летательных аппаратов, способных перемещаться в атмосфере как обычные самолёты, а также вылетать за её пределы. Такая машина сможет пересечь Атлантический океан за час, утверждают учёные.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый беспилотный полёт на Марс может быть осуществлён уже через три года.