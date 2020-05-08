Учёные из США научились находить следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

https://static.news.ru/photo/b5b8448a-91fe-11ea-826f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Учёные из Калифорнийского университета разработали простой метод для выявления следов марихуаны в выдыхаемом человеком воздухе. Исследователи предложили искать создать тест-системы для выявления водителей в состоянии наркотического опьянения.

По информации издания «N+1», Нил Гарг и Эван Дарзи предложили метод основанный на электрохимическом преобразовании содержащегося в марихуане ТГК в имеющий фиолетовый цвет тетрагидроканнабохинон (ТГК-хинон). Работу опубликовал научный журнал Organic Letters.

Авторы считают этот выход достаточным для определения содержания продуктов марихуаны в выдыхаемом воздухе, однако заявляют, что они лишь начали развивать новый способ и будущие исследования смогут воплотить такую тест-систему в жизнь для обеспечения безопасности на дорогах, — отметили в издании.

Организация объединённых наций оценило число употребляющих марихуану в 200 миллионов человек, уточнив, что 60 миллионов прибавились за последнее десятилетие. Наркотик запрещён в большинстве стран, но 11 американских штатов, Канада, Испания, Чили, Нидерланды и Австралия легализовали употребление марихуаны.

В «N+1» добавили, что в США в 2017 году 12 миллионов человек были привлечены за нетрезвое вождение под воздействием марихуаны.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году бразильское Национальное агентство по санитарному надзору зарегистрировало первый медицинский препарат на основе марихуаны.