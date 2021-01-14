Учёные идентифицировали новые антитела к COVID-19

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Учёные смогли идентифицировать и доработать новые фрагменты антител к SARS-CoV-2.

Согласно данным исследования, опубликованного в MedicalXpress, выявленные нанотела гораздо меньше классических антител. Малые размеры позволяют им лучше проникать в ткань и впоследствии вырабатываться в больших количествах. Так, учёным удалось объединить нанотела в молекулы, которые могут эффективно атаковать разные части вируса.

В общей сложности мы получили десятки антител, которые проанализировали дополнительно, — отметил ведущий автор исследования доктор Пауль-Альберт Кениг.

По мнению учёных, полученные нанотела можно будет использовать в качестве лекарственного средства в дополнение к вакцинации от COVID-19.

Жертвами коронавируса в России за минувшие сутки стали 555 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысячи человек. За 24 часа зафиксировано 24,7 тысячи новых случаев заражения. Всего за время пандемии в России заболели более 3,5 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов. Общее количество вылечившихся в настоящее время превышает 2,9 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, уже пройден, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в настоящее время специалисты наблюдают некоторую тенденцию к стабилизации ситуации.