Ученый заявил об аномальной природе землетрясения в Турции Ученый Гладкочуб назвал аномальным произошедшее в Турции разрушительное землетрясение

Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разрушительное землетрясение, произошедшее в Турции, можно отнести к аномалиям, так как первые подземные толчки были сопоставимы со вторым землетрясением. Об этом заявил ТАСС директор Института земной коры Сибирского отделения РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб. Он пояснил, что обычно афтершоки бывают слабее первого толчка.

Там были и более сильные землетрясения, но два таких сильных — это, наверное, аномалия. <...> Обычно афтершоки бывают слабее первого толчка. Если бы дальше [магнитуда] пошла по ниспадающей, то, может быть, не было бы таких разрушений, — предположил ученый.

Первый толчком с очагом на глубине 7 километров произошел 6 февраля в провинции Кахранманмараш на юго-востоке Турции. Это случилось в 04:17 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда этого толчка составила 7,7. В дальнейшем за день был зарегистрирован еще целый ряд толчков, из которых по меньшей мере один был сопоставим с первым. Повторное землетрясение случилось в 67 километрах от города Кахранманмараш. Его очаг находился на глубине 2 километров, магнитуда составила также 7,7.

Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это землетрясение стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции погибли более 5,8 тысячи человек, пострадали 34,8 тысячи человек. В стране объявили семидневный общенациональный траур. В десяти провинциях, которых затронуло землетрясение, ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Ранее сообщалось, что вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб в результате землетрясения. Оказавшемуся под завалами Ахмету Тюркаслану было 28 лет. Под завалами оказалась и жена Тюркаслана, но ее удалось спасти. Футболист играл за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он выступал за клубы «Османлыспор» и «Умраниеспор».