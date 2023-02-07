Вратарь турецкого футбольного клуба погиб под завалами после землетрясения Вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб под завалами после землетрясения

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Вратарь турецкого клуба «Ени Малатьяспор» погиб в результате землетрясения, сообщает пресс-служба команды. Оказавшемуся под завалами Ахмету Тюркаслану было 28 лет.

Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек, — говорится в сообщении клуба.

Под завалами оказалась и жена Тюркаслана, но ее удалось спасти.

Футболист играл за «Ени Малатьяспор» с прошлого сезона. До этого он выступал за клубы «Османлыспор» и «Умраниеспор».

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 4,5 тысячи человек, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар. Раненых, по его данным, около 27 тысяч человек.