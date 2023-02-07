Турецкие власти озвучили число погибших после землетрясения Число погибших при землетрясении в Турции превысило 4,5 тысячи человек

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 4,5 тысячи человек, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, передает РИА Новости. По его словам, более 26 тысяч человек получили ранения и травмы.

Согласно последним данным, погибли 4544 человека, раненых — 26 725, — сказал Татар.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.