Ученые впервые создали искусственный алмаз при комнатной температуре

Новую технологию создания искусственных алмазов разработали учёные. Об этом рассказала один из авторов технологии, профессор Австралийского национального университета Джоди Брэдби.
Результаты работы
С помощью новой технологии учёные смогут получать кристаллы при комнатной температуре,
Суть нашего метода в том, что помимо очень высокого давления, мы применяем нечто вроде скручивающей или скользящей силы, что и заставляет атомы углерода смещаться, в результате чего образовываются две формы алмаза — обычная и гексагональная, — рассказал Брэдби.
Установка, созданная исследователями, позволяет воздействовать на углерод «сдвиговым усилием» под высоким давлением. В результате учёные получают вещество, которое оказалось «полотном» гексагональной формы углерода, передаёт ТАСС. Между его слоями образовываются прожилки обычного алмаза. Процесс занимает всего несколько минут. Отсутствие нужды в высоких температурах, по мнению учёных, делает доступным промышленное производство различных алмазов в для любых потребностей.
Ранее NEWS.ru писал о том, что алмаз весом в 998 карат был найден на шахте Карове в Ботсване. Он вошёл в четвёрку самых крупных алмазов.