Учёные обнаружили вирусы, схожие с COVID-19, в образцах 10-летней давности

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Учёные обнаружили коронавирусы, которые имеют 92,6% нуклеотидную идентичность с возбудителем вируса нового типа SARS-CoV-2 в образцах, взятых у двух подковоносых летучих мышей Шамеля в Камбодже в 2010 году. Об этом сказано в результатах исследования, проведённого в нескольких провинциях Китая.

Подковоносые летучие мыши считаются основным природным резервуаром коронавирусов, связанных с SARS. Широкое разнообразие видов инфекции обнаружено у этих летучих мышей в нескольких китайский регионах. Вирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были найдены в образцах мышей, взятых в провинции Юньнань на юго-востоке страны.

После появления COVID-19 специалисты протестировали 430 заархивированных образцов, взятых у шести семейств летучих мышей и двух семейств хищников. Пять из них дали положительный результат, два из них были взяты у подковоносых летучих мышей Шамеля в декабре 2010 года в провинции Стынгтраенг на северо-востоке Камбоджи.

Эти образцы изучили при помощи метагеномного секвенирования. Оказалось, что две последовательности тесно связаны с SARS-CoV-2, они продемонстрировали практически полную идентичность в геноме и идентичную геномную организацию, передаёт РИА Новости.

При этом обнаружение вирусов у летучих мышей, найденных не в Китае, свидетельствует о том, что связанные с SARS-CoV-2 вирусы имеют более широкое географическое распространение, чем предполагалось ранее. Это среди прочего свидетельствует о том, что Юго-Восточная Азия представляет ключевую область, которую следует учитывать в рамках поиска происхождения коронавируса нового типа.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Речь идёт о трансформациях, которые сделали вирус опасным для человека.