Учёные доказали, что загрязнение воздуха повышает риск заболеваний сердца

https://static.news.ru/photo/7ad41c8a-e51a-11ea-83d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кардиологи из Университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) пришли к выводу, что загрязнение воздуха напрямую связано с дегенеративными процессами в сердце и сосудах человека. Исследователи проводили эксперимент на лабораторных мышах.

Результаты работы опубликованы в медицинском издании Journal of Clinical Investigation. Подопытных разделили на три группы. Первой предлагали перенасыщенный жиром корм, второй давали дышать очищенным воздухом, а третьей — воздухом, загрязнённым частицами РМ2,5. Такие частицы возникают при воздействии на окружающую среду автомобильных выхлопов, промышленных выбросов, продуктов жизнедеятельности человека. То есть для этих зверьков учёные попытались сымитировать условия среды, как в Нью-Дели и Пекине.

В итоге у мышей из первой и третьей группы патологии возникали чаще, чем у второй. У них быстро развился диабет, наблюдались дистрофические процессы в миокарде.

Наше исследование — практически первое, показавшее изменение генома под воздействием отравленного воздуха. Хорошая новость заключается в том, что впоследствии при вдыхании чистого воздуха патологические изменения практически редуцируются и организм животного начинает функционировать в полную силу, — отмечает руководитель проекта, директор Института сердечно-сосудистых исследований Университета Case Western Reserve Санджай Раджагопалан.

Не только эксперимент на мышах, но и клинические наблюдения подтверждают, что рост сердечно-сосудистых заболеваний прямо связан с состоянием атмосферы. По мере её загрязнения множится число заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в сердце и сосудах, отмечается в докладе.

Факторами, усугубляющими риск развития сердечных и сосудистых патологий, исследователи считают неправильное поведение людей, которые, проживая в зоне риска, не ведут здоровый образ жизни.

Ранее учёные Гарвардского университета обнаружили, что загрязнённость воздуха частицами РМ2,5 может повлиять на развитие таких заболеваний, как инфекции мочевыводящих путей, рак, инсульты, болезнь Паркинсона, острая почечная недостаточность, тромбофлебит, диабет, а также психические проблемы, писал NEWS.ru.