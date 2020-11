У летучих мышей нашли способности к прогнозированию будущего

https://static.news.ru/photo/3a92cfa2-1dd4-11eb-964f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Учёные из Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что летучие мыши могут прогнозировать траекторию бегства объекта охоты, на лету выстраивая модели поведения жертвы на основе сигналов эхолокации.

Выводы исследователей приведены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Для эксперимента летучих мышей приучили отслеживать насекомых, не покидая насеста. Учёные с помощью специальных устройств фиксировали эхо-сигналы и отслеживали повороты голов летучих мышей, следящих за потенциальной добычей. Также исследователи установили укрытия, за которыми могли прятаться насекомые.

Учёные пришли к выводу, что летучие мыши используют время задержки между выпуском ультразвукового сигнала и результирующим эхом, чтобы рассчитать расстояние до добычи, а затем на основе этих данных «предсказывают» дальнейшее движение жертвы. Также они могут определять скорость движения насекомых. Препятствия, блокирующие эхолокацию, не стали большой проблемой для животных, которые не теряли добычу. Учёные подчёркивают, что движения голов летучих мышей отставали бы от движения цели, если бы животные не обладали способностями к прогнозу, однако летучие мыши всегда чётко следовали за объектом охоты. Специалисты считают, что животные могут обновлять и уточнять прогнозную модель во время охоты, регулируя интенсивность испускания эхо-сигналов.

