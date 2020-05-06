Скончался математик и академик РАН Сергей Адян

https://static.news.ru/photo/6aed03d6-8fa7-11ea-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: ras.ru

Российский математик и академик РАН Сергей Адян скончался на 90-м году жизни. Причины смерти остаются неизвестны.

Работы Сергея Ивановича изменили облик важнейшей области современной алгебры, математической логики и теории алгоритмов, — цитирует сообщение представителей МГУ им. М. В. Ломоносова РБК.

Адян стал одним из создателей научной школы по вопросам алгебры и логики, а также комбинаторной теории групп. Результаты его исследований внесли значительный вклад в фундаментальную науку, отмечается на сайте университета.

Как ранее информировал NEWS.ru, в больнице в Коммунарке скончался член президиума РАН Евгений Микрин.