Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся айсберг А-76 с рекордными габаритами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейского спутника.
Самый большой в мире айсберг размером
В феврале гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров (сопоставимо с размерами Санкт-Петербурга) откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. На леднике находится британская исследовательская станция Halley. Около 10 лет назад Брант начал покрываться крупными трещинами. В январе одна из самых крупных расселин начала активно увеличиваться в размере. 26 февраля протяжённость трещины увеличилась на несколько сотен метров за несколько часов, в результате чего от ледника откололся айсберг.