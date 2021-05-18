Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

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Орнитологи рассказали о встрече с птицей из вида малайских совок (Otus brookii brookii), произошедшей в 2016 году. Вид описали в 1892 году, с тех пор на протяжении более 124 лет учёным не удавалось обнаружить эту птицу в её среде обитания. Отчёт о контакте с редчайшим живым существом представлен в журнале Wilson Journal of Ornithology.

Биолог Киган Транкилло в мае 2016 года проводил масштабное исследование эволюции птиц в лесах около горы Кинабалу на острое Калимантан (Малайзия). В один из дней он заметил птицу, в которой...