16+

Рубрики

Медиа

Архив

Наука

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

12:00, 19 мая 2021
Фото: unsplash.com

От Антарктиды откололся айсберг А-76 с рекордными габаритами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейского спутника.

Самый большой в мире айсберг размером превосходит остров Мальорку, площадь которого 3640 квадратных километров. А-76 откололся от западной части шельфового ледника Фильхнера — Ронне в море Уэделла. Идентифицировала объект Британская антарктическая служба. Национальный ледовый центр США, используя изображения миссии Copernicus Sentinel-1, подтвердил данные коллег.

esa.int

В феврале гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров (сопоставимо с размерами Санкт-Петербурга) откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. На леднике находится британская исследовательская станция Halley. Около 10 лет назад Брант начал покрываться крупными трещинами. В январе одна из самых крупных расселин начала активно увеличиваться в размере. 26 февраля протяжённость трещины увеличилась на несколько сотен метров за несколько часов, в результате чего от ледника откололся айсберг.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео