Рыбаки нашли останки шерстистого мамонта на берегу озера в Сибири

Рыбаки на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили часть останков шерстистого мамонта. Эти млекопитающие вымерли 10 тыс. лет назад.
В 25 км от села Сеяха Ямальского района найдены части черепа, нижней челюсти, рёбер и фрагмент конечности,
Учёные, в том числе археологи Научного центра изучения Арктики, обследовали останки. По их мнению, остальная часть скелета может находиться в грунте, под толщей воды и глины. После того как будет сделан анализ полученного материала, станет известен возраст находки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро российским властям придётся столкнуться с неочевидным, но болезненным последствием глобального потепления. Таяние вечной мерзлоты в регионах РФ открывает новые горизонты для нелегальных торговцев бивнями мамонта, говорится в свежем анализе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), базирующегося в Британии.
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