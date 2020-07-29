Рыбаки нашли останки шерстистого мамонта на берегу озера в Сибири

https://static.news.ru/photo/560ff56a-d230-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Фото: Royal Victoria Museum/wikipedia.com

Рыбаки на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили часть останков шерстистого мамонта. Эти млекопитающие вымерли 10 тыс. лет назад.

В 25 км от села Сеяха Ямальского района найдены части черепа, нижней челюсти, рёбер и фрагмент конечности, сообщает портал Huffington Post.

Учёные, в том числе археологи Научного центра изучения Арктики, обследовали останки. По их мнению, остальная часть скелета может находиться в грунте, под толщей воды и глины. После того как будет сделан анализ полученного материала, станет известен возраст находки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро российским властям придётся столкнуться с неочевидным, но болезненным последствием глобального потепления. Таяние вечной мерзлоты в регионах РФ открывает новые горизонты для нелегальных торговцев бивнями мамонта, говорится в свежем анализе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), базирующегося в Британии.