Скоро российским властям придётся столкнуться с неочевидным, но болезненным последствием глобального потепления. Таяние вечной мерзлоты в регионах РФ открывает новые горизонты для нелегальных торговцев бивнями мамонта, говорится в свежем анализе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), базирующегося в Британии. Сейчас в законодательстве слишком много белых пятен с точки зрения борьбы с этим видом преступности, и из-за этого Россия теряет миллионы, уверены исследователи.
Власти России некоторое время были склонны игнорировать последствия климатических изменений, однако теперь настаёт час, когда им придётся заняться ими всерьёз, пишут в своём
Эксперты приводят в пример Якутию, где средний размер зарплаты, по официальным подсчётам, достигает около 40 тысяч рублей. Охотники, добывающие бивни — сибирское «белое золото», могут получить до $30 тысяч за один бивень хорошего качества, подчёркивают в RUSI. На чёрном же рынке эта цена может увеличиться в 120 раз. Многие из костей доисторических животных, которые были собраны легально или нелегально, затем экспортируются через юго-восточную границу — в Гонконг или другие районы Китая. Предполагается, что бивни прибывают в КНР через сухопутные рубежи на грузовиках, которые перевозят потребительские товары, а в Гонконг — морским путём. Безусловно, китайское руководство предпринимало некоторые попытки расправиться с бизнесом на костях. Например, в 2017 году китайские таможенники изъяли партию бивней из России весом в одну тонну. Однако, как нетрудно догадаться, бдительность китайцев никого не пугает. Предложение, как говорят защитники природы, стимулируется бешеным
Таяние вечной мерзлоты и без того наносит России экономический ущерб. В прошлом году в
Торговцы бивнями могут только похлопать в ладоши. Эксперты RUSI видят истоки их устойчивости в особенностях национального и международного законодательства. По их словам, в России и за рубежом слабо проработан вопрос с борьбой против «чёрных трейдеров», а в особенности — с классификацией мамонтов. Оборот их останков можно было бы поставить под более уверенный контроль, если «присвоить» мамонтам статус вымирающего вида, утверждают британские эксперты. Однако
С учётом отсутствия чёткого внутреннего и международного законодательства, регулирующего эту отрасль, и продолжающегося нагревания многих районов вечной мерзлоты в России, разведка и незаконный оборот гигантских бивней только возрастут, — пишут аналитики RUSI.
Что наиболее важно, говорят эксперты, деятельность этого чёрного рынка лишает Россию существенных налоговых поступлений, которые могли бы появиться в случае установления более твёрдого контроля. Понимают ли это власти РФ — большой вопрос. Пока что российские регионы продолжают терять свои деньги, заключают исследователи.
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