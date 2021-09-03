Россия и Япония подписали соглашение по созданию аналога телескопа «Хаббл»

Заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков заявил РИА Новости, что Роскосмос и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории «Спектр-УФ».

С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между Роскосмосом и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет, — поделился Сачков.

Известно, что про участие Японии в проекте ещё в феврале сообщал директор московского представительства JAXA Ёсио Вада. Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра.

Ранее стало известно, что российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос для проведения работ по подключению модуля «Наука» к электропитанию. Им предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet. Тем самым они завершат работу Фёдора Юрчихина и Александра Мисуркина, которые ещё в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента станции по модулю «Заря».