Российская вакцина от коронавируса будет иметь вид йогурта

https://static.news.ru/photo/85323f10-a4d6-11ea-825b-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Создаваемая на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге вакцина от коронавирусной инфекции будет иметь необычный формат.

Методом генной инженерии разработчикам удалось встроить в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок — ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. В результате полученная вакцина сможет вводиться в организм в виде кисломолочного продукта, сообщает РИА Новости.

Как рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин, в настоящее время проводятся доклинические испытания этой вакцины.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.

NEWS.ru писал, что накануне в институт Минобороны передали вакцину от коронавируса, которую разрабатывает РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Испытания препарата будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института ведомства.