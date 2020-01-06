О десятке самых интересных и полезных патентов на изобретения ушедшего года рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Среди них — средство от вируса Эбола и алгоритм «Яндекса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что большинство изобретений будут полезны в медицине.
Некоторые изобретения включают в себя использование новых технологий, например, big data, искусственного интеллекта, — рассказал собеседник агентства.
Первое место в списке Роспатента занимает разработка Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новосибирским учёным удалось создать средство для подавления вируса Эбола, которое в отличии от аналогов,
Второе место досталось катализатору для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья. В ведомстве пояснили, что это топливо высокоэкологично.
Оно обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему это топливо можно использовать регионах с низкими температурами, — рассказали в Роспатенте.
В пятёрку изобретений 2019 года также вошли средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоёмов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.
За ними расположились система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, система на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющая распознавать широкий спектр символов, система на базе технологии big data для определения оптимального места установки банкомата.
Также в десятку попал алгоритм «Яндекса», который повышает точность представления пользователю нужной информации. Ещё одно интересное изобретение, попавшее в рейтинг — пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от «Газпром добыча Ямбург».
Ранее в эксклюзивном интервью NEWS.ru руководитель Роспатента Григорий Ивлиев рассказал о том, на разработку каких лекарств направлены основные усилия отечественных учёных и какие значимые изобретения в области медицины были запатентованы в 2019 году.
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