https://static.news.ru/photo/dfc62d5c-3126-11ea-b412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О десятке самых интересных и полезных патентов на изобретения ушедшего года рассказали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Среди них — средство от вируса Эбола и алгоритм «Яндекса». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что большинство изобретений будут полезны в медицине.

Некоторые изобретения включают в себя использование новых технологий, например, big data, искусственного интеллекта, — рассказал собеседник агентства.

Первое место в списке Роспатента занимает разработка Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новосибирским учёным удалось создать средство для подавления вируса Эбола, которое в отличии от аналогов, обладает низкой токсичностью, передаёт РИА Новости.

Второе место досталось катализатору для получения моторных топлив из возобновляемого растительного сырья. В ведомстве пояснили, что это топливо высокоэкологично.

Оно обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему это топливо можно использовать регионах с низкими температурами, — рассказали в Роспатенте.

В пятёрку изобретений 2019 года также вошли средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоёмов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

За ними расположились система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, система на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющая распознавать широкий спектр символов, система на базе технологии big data для определения оптимального места установки банкомата.

Также в десятку попал алгоритм «Яндекса», который повышает точность представления пользователю нужной информации. Ещё одно интересное изобретение, попавшее в рейтинг — пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях от «Газпром добыча Ямбург».

Ранее в эксклюзивном интервью NEWS.ru руководитель Роспатента Григорий Ивлиев рассказал о том, на разработку каких лекарств направлены основные усилия отечественных учёных и какие значимые изобретения в области медицины были запатентованы в 2019 году.