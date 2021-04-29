Раскрыт механизм взлома человеческого иммунитета коронавирусом

Исследователи из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как коронавирус SARS-CoV-2 взламывает человеческий иммунитет. Об этом сообщается в статье журнала Cell Reports, сообщает MedicalXpress. В материале они раскрыли этот механизм.
Геном коронавируса состоит из РНК. Для взлома он использует модификацию РНК N6-метиладенозин (m6a). Она присоединяет метильную группу к одному из элементов матричной РНК, который называется аденозин. Модификацию РНК осуществляет фермент METTL3, который может присоединить метильную группу в коронавирус SARS-CoV-2.
Такая модификация
Действия коронавируса приводит к связыванию провосполительной молекулы RIG1 с вирусной РНК. Происходит выработка большого количество вирусных цитокинов, при этом провирусные гены подавляются.
Учёные установили, что у умерших от цитокинового шторма фиксировался низкий уровень фермента METTL3. Из этого сделан следующий вывод: в ходе первой фазы инфекции вирусу необходим фермент, чтобы избежать иммунного ответа, а во время второй фазы он подавляет METTL3.
Ранее американские учёные научились убивать коронавирус менее чем за секунду. Они помещали раствор с вирусом в трубку из нержавеющей стали и нагревали её на 72 градуса на полсекунды. Этого было достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит.