Путин поздравил Русское географическое общество с юбилеем

https://static.news.ru/photo/c0fe9c72-e136-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Русское географическое общество

Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 175-летием. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в РГО с большим уважением относятся к «заветам своих предшественников». Он отметил, что за последние годы организация реализовала большое количество проектов в научно-исследовательской, информационной и природоохранной сферах. Среди прочего были организованы различные лекции, выставки, сняты фильмы и выпущены печатные издания, посвящённые историческому, культурному и духовному достоянию страны.

Отрадно, что в Российском географическом обществе с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию, — написал Путин.

По его словам, РГО является одним из старейших обществ в мире, а у его истоков стояли выдающиеся люди, среди которых — государственные и военные деятели, ученые, путешественники, меценаты и благотворители, которые внесли большой вклад в развитие ключевых направлений деятельности организации, передаёт ТАСС. Путин подчеркнул, что общество принимало участие в организации экспедиций, занималось просветительской работой и инициировало появление заповедного дела в России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин учредил звание «Заслуженный географ России». Оно будет присваиваться профессионалам в области географии.