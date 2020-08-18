Путин поздравил Русское географическое общество с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 175-летием. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что в РГО с большим уважением относятся к «заветам своих предшественников». Он отметил, что за последние годы организация реализовала большое количество проектов в научно-исследовательской, информационной и природоохранной сферах. Среди прочего были организованы различные лекции, выставки, сняты фильмы и выпущены печатные издания, посвящённые историческому, культурному и духовному достоянию страны.
Отрадно, что в Российском географическом обществе с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию, — написал Путин.
По его словам, РГО является одним из старейших обществ в мире, а у его истоков стояли выдающиеся люди, среди которых — государственные и военные деятели, ученые, путешественники, меценаты и благотворители, которые внесли большой вклад в развитие ключевых направлений деятельности организации,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин учредил звание «Заслуженный географ России». Оно будет присваиваться профессионалам в области географии.
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