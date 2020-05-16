Специалисты не исключили начало производства вакцины от COVID-19 летом

https://static.news.ru/photo/56a822f2-975e-11ea-a013-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут начать производство вакцины от COVID-19 уже к концу лета 2020 года. На данный момент препарат от коронавируса создан, готовятся его доклинические испытания, сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.

Учёный, отвечая на вопрос о сроках регистрации и начала производства вакцины, подчеркнул, что процесс, предположительно, начнётся в конце лета.

Также он заявил, что разработчики препарата уже опробовали его на себе.

Просто никто это не афиширует, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее писал NEWS.ru, первая вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли будет готова к концу 2020 года, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.