Специалисты не исключили начало производства вакцины от COVID-19 летом

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи могут начать производство вакцины от COVID-19 уже к концу лета 2020 года. На данный момент препарат от коронавируса создан, готовятся его доклинические испытания, сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург.
Учёный, отвечая на вопрос о сроках регистрации и начала производства вакцины, подчеркнул, что процесс, предположительно, начнётся в конце лета.
Также он заявил, что разработчики препарата уже опробовали его на себе.
Просто никто это не афиширует, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
Как ранее писал NEWS.ru, первая вакцина от коронавирусной инфекции вряд ли будет готова к концу 2020 года, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
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