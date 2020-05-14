Программа оценки поражения лёгких МГУ прошла испытания

https://static.news.ru/photo/1d2f8f8c-95ca-11ea-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программный модуль для оценки поражения лёгких у пациентов с коронавирусом, который был разработан специалистами Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, успешно прошел испытания в больнице № 52.

Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Врачи протестировали предсказательные и аналитические способности модуля — сейчас его в срочном порядке внедряют в ГКБ № 52 и Медицинском научно-образовательном центре МГУ, — говорится в сообщении.

Там отметили, что данная разработка использовалась для прогноза динамики и исхода пневмонии.

В основе алгоритма модуля лежит применение таких методов искусственного интеллекта, компьютерное зрение, нейронные сети, деревья принятий решений.

В настоящее время тестируется новая версия программы, предусматривающая полностью автоматическую сегментацию патологических областей без участия пользователя, — сказал врач анестезиолог-реаниматолог больницы № 52 Сергей Царенко.

Как ранее писал NEWS.ru, китайские учёные разработали трёхмерную систему глубокого обучения (deep learning) для прогнозирования развития метастазов на ранней стадии рака лёгких. Она основана на анализе снимков компьютерной томографии и других клинических данных.