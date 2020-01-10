https://static.news.ru/photo/7a11aad4-339e-11ea-a991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американские врачи выяснили, что два вируса ВИЧ способны существовать в одном организме при пересадке инфицированных органов. Об этом сообщает журнал The New England Journal of Medicine.

Специалисты из Университета Дьюка сообщили о случае 61-летнего ВИЧ-положительного мужчины, которому срочно понадобилась трансплантация почки из-за поликистоза. В его крови практически не было частиц вируса (меньше 20 в миллилитре). В крови донора почки было более 183 тысяч частиц ВИЧ на миллилитр.

В первые часы после операции у реципиента в моче одновременно встречались оба варианта ВИЧ — и собственный вирус пациента, и штамм, полученный от донора.

Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные разработали технологию, позволяющую вчетверо увеличить срок консервации органов, предназначенных для трансплантации.