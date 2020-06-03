NEWS.ru вошёл в ТОП-100 рейтинга Brand Analytics

NEWS.ru вошёл в первую сотню майского рейтинга Brand Analytics, оказавшись одним из наиболее цитируемых медиаресурсов России. Издание выступило источником 0,4% публикаций, обойдя «Матч ТВ».
NEWS.ru стал 99-м по цитируемости в социальных сетях, на сайт сослались более 32 тысяч раз.
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Рейтинг Brand Analytics формируется на основе индекса цитируемости — количества ссылок на источник информации в публикациях пользователей соцсетей. В мае 2020 года составители рейтинга проиндексировали более 2,5 миллиарда постов со ссылками на российские СМИ.
«Медиалогия» в апреле
Как писал NEWS.ru, самыми цитируемыми россиянами 2019 года стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. Президент оказался абсолютным лидером с тремя миллионами упоминаний в российских СМИ.
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