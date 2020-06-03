NEWS.ru вошёл в ТОП-100 рейтинга Brand Analytics

https://static.news.ru/photo/d55cbe7e-a5a9-11ea-b170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

NEWS.ru вошёл в первую сотню майского рейтинга Brand Analytics, оказавшись одним из наиболее цитируемых медиаресурсов России. Издание выступило источником 0,4% публикаций, обойдя «Матч ТВ».

NEWS.ru стал 99-м по цитируемости в социальных сетях, на сайт сослались более 32 тысяч раз.

По информации Brand Analytics, наиболее популярным источником информации в России оказалось РИА Новости, на долю которого пришлось 5,2% всех ссылок. В тройку лидеров вошли «Комсомольская правда» и «Московский Комсомолец», РБК скатился со второго на четвёртое место.

Рейтинг Brand Analytics формируется на основе индекса цитируемости — количества ссылок на источник информации в публикациях пользователей соцсетей. В мае 2020 года составители рейтинга проиндексировали более 2,5 миллиарда постов со ссылками на российские СМИ.

«Медиалогия» в апреле признала NEWS.ru девятым интернет-СМИ по цитируемости.

Как писал NEWS.ru, самыми цитируемыми россиянами 2019 года стали Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков. Президент оказался абсолютным лидером с тремя миллионами упоминаний в российских СМИ.