Немецкие учёные нашли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

https://static.news.ru/photo/a093cb30-beab-11eb-af73-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Учёные из Университета Гёте (Франкфурт, Германия) выявили механизм образования тромбов, связанный с вакцинацией от коронавируса препаратами производства компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

Профессор Рольф Маршалек, руководивший исследованием, заявил , что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые используются в вакцинах для доставки спайкового белка SARS-CoV-2 в организм человека. Группа исследователей пришла к выводу, что спайковый белок направляется не в цитозальную жидкость клетки, а в ядро. После этого части белка расщепляются и провоцируют мутации, из-за чего затрудняется связь с клеточной мембраной. Примерно в одном случае из 100 тысяч мутировавшие версии белка сращиваются и вызывают образование тромбов. Маршалек пояснил, что другие вакцины на основе РНК — например, препараты от Pfizer и Moderna — доставляют генетический материал в клеточную жидкость, что позволяет избежать опасной побочной реакции.

Учёные считают, что разработчики вакцин могут изменить механизм доставки белка в клетку и тем самым предотвратить его расщепление. По словам Маршалека, с его лабораторией уже связались представители Johnson&Johnson, чтобы проконсультироваться по поводу модификации вакцины. При этом учёный отметил, что спайковый белок в препарате Johnson&Johnson менее подвержен сращиванию, чем в вакцине от AstraZeneca.

В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых привитых развился тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.

25 мая стало известно о смерти британской модели Стефани Дюбуа. У неё развился тромбоз после вакцинации препаратом AstraZeneca.