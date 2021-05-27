Немецкие учёные нашли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Учёные из Университета Гёте (Франкфурт, Германия) выявили механизм образования тромбов, связанный с вакцинацией от коронавируса препаратами производства компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом сообщает Financial Times.
Профессор Рольф Маршалек, руководивший исследованием,
Учёные считают, что разработчики вакцин могут изменить механизм доставки белка в клетку и тем самым предотвратить его расщепление. По словам Маршалека, с его лабораторией уже связались представители Johnson&Johnson, чтобы проконсультироваться по поводу модификации вакцины. При этом учёный отметил, что спайковый белок в препарате Johnson&Johnson менее подвержен сращиванию, чем в вакцине от AstraZeneca.
В марте из разных стран стали поступать сообщения об осложнениях у пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca. У некоторых привитых развился тромбоз. Первый человек скончался в Австрии спустя 10 дней после вакцинации. О проблемах сообщили также Германия, Великобритания и другие европейские страны. Некоторые государства в качестве меры предосторожности приостановили использование препарата.
25 мая стало известно о смерти британской модели Стефани Дюбуа. У неё развился тромбоз после вакцинации препаратом AstraZeneca.