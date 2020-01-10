Специалисты Центра регенеративной терапии Технического унивеситета Дрездена нашли способ, при помощи которого можно замедлить процесс старения мозга и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции.
Эксперимент проводили на мышах. В ходе него проверялось влияние увеличения стволовых клеток в мозге на способность испытуемых к обучению и навигации, а также на их память. Результаты исследования опубликованных в журнале Nature Communications.
Учёные инъекциями стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа старых грызунов (часть мозга, отвечающая за запоминание мест и событий). Это привело к увеличению числа новообразованных нейронов и, как следствие, специалисты отметили улучшение когнитивных способностей.
По словам ведущего автора исследования Габриеэля Бердуго-Вега, после инъекций старые мыши начали использовать стратегии, которые типичны для молодых животных. У молодых особей, участвовавших в исследовании, также улучшилась память.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что биологам удалось продлить срок жизни червей C. elegans в пять раз, настроив пару клеточных путей. Этот вид животных популярен среди учёных при исследовании моделей старения, так как у этих червей много генов, похожих на человеческие. Согласно утверждениям исследователей, увеличение продолжительности жизни испытуемых эквивалентно жизни человека до 400 или даже до 500 лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен