Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские врачи выяснили, что два вируса ВИЧ способны существовать в одном организме при пересадке инфицированных органов. Об этом сообщает журнал The New England Journal of Medicine.

Специалисты из Университета Дьюка сообщили о случае 61-летнего ВИЧ-положительного мужчины, которому срочно понадобилась трансплантация почки из-за поликистоза. В его крови практически не было частиц вируса (меньше 20 в миллилитре). В...