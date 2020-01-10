https://static.news.ru/photo/217d1f32-33a5-11ea-94c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Центра регенеративной терапии Технического унивеситета Дрездена нашли способ, при помощи которого можно замедлить процесс старения мозга и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции.

Эксперимент проводили на мышах. В ходе него проверялось влияние увеличения стволовых клеток в мозге на способность испытуемых к обучению и навигации, а также на их память. Результаты исследования опубликованных в журнале Nature Communications.

Учёные инъекциями стимулировали нервные стволовые клетки гиппокампа старых грызунов (часть мозга, отвечающая за запоминание мест и событий). Это привело к увеличению числа новообразованных нейронов и, как следствие, специалисты отметили улучшение когнитивных способностей.

По словам ведущего автора исследования Габриеэля Бердуго-Вега, после инъекций старые мыши начали использовать стратегии, которые типичны для молодых животных. У молодых особей, участвовавших в исследовании, также улучшилась память.

Как сообщает «Политика сегодня», эксперимент эксперимент демонстрирует, что возрастные изменения можно остановить путём восстановления нейрогенного потенциала мозга, тем самым омолаживая его, считают авторы исследования.

Ранее NEWS.ru писал, что биологам удалось продлить срок жизни червей C. elegans в пять раз, настроив пару клеточных путей. Этот вид животных популярен среди учёных при исследовании моделей старения, так как у этих червей много генов, похожих на человеческие. Согласно утверждениям исследователей, увеличение продолжительности жизни испытуемых эквивалентно жизни человека до 400 или даже до 500 лет.