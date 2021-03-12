Нейтринный телескоп для изучения истории Вселенной запустили на Байкале

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На Байкале заработал самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, с помощью которого специалисты смогут изучать эволюцию галактик.

Это позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить. В частности <...>, мы поймём, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики, — цитирует ТАСС министра высшего образования и науки Валерия Фалькова.

Он добавил, что ввод телескопа в эксплуатацию имеет важное значение для региона, поскольку наука является одним из драйверов его развития.

Глава Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, в свою очередь, отметил, что телескоп занимает площадь порядка 0,5 кв. км. В проект вложено около 2,5 млрд рублей, его планируется развивать и дополнять, и в течение 10 лет телескоп может стать крупнейшим в мире.

Baikal-GVD является установкой класса мегасайенс. Он предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из недр рождающихся или умирающих галактик и различных звёздных объектов.

Ранее NEWS.ru писал, что астрономы зарегистрировали самый удалённый из всех наблюдаемых в Солнечной системе объектов — 2018 AG37. Он получил название Farfarout и был официально внесён в электронный циркуляр малых планет.