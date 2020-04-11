Названы сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/459034ce-7bb0-11ea-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Centre For Disease Prev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти год потребуется специалистам, чтобы разработать вакцину, способную защитить россиян от заражения коронавирусом. Об этом заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

По его словам, создаётся «очень безопасная» ДНК-вакцина. При её создании «берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК», отметил профессор в интервью Пятому каналу.

Учёный подчеркнул, что уже известно, какие именно гены надо использовать и в какие вектора вставить. Тестирование вакцины должно занять несколько месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начало июня является сроком, когда в России может завершиться эпидемия COVID-19. Причём это является самым оптимистичным прогнозом, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Он считает, что сценарий окончания пандемии во многом зависит от того, насколько дисциплинированно россияне будут соблюдать самоизоляцию.