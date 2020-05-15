Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в РФ

https://static.news.ru/photo/02c3de6a-96c3-11ea-a861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/Global Look Press

Британские и датские учёные объяснили, чем вызвано смещению северного магнитного полюса Земли. Оказалось, что решающую роль в этом процессе играет «противостояние» двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под северной Канадой, а другая — под сибирским шельфом.

О постоянном смещении магнитного полюса было известно и раньше, но причина, приводящая его в движение, оставалась загадкой. Открытию помог анализ спутниковых наблюдений за магнитосферой Земли за последние 20 лет. Его провели исследователи из Университета Лидса в Великобритании и Технического университета Дании. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Они обнаружили, что положение северного магнитного полюса в каждый конкретный момент времени определяется соотношением глубинных отрицательных аномалий магнитного поля (магнитные потоки, формирующиеся у ядра Земли). Оказалось, что один из таких потоков в Северном полушарии отходит в сторону Канады, а другой — в сторону Сибири.

Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков. Исторически канадский участок был сильнее, но в последние несколько десятилетий он ослаб, а сибирский — укрепился, и это объясняет, почему полюс смещается, — приводятся в пресс-релизе слова Филипа Ливермора из Университета Лидса.

Магнитный полюс Северного полушария был обнаружен в 1831 году английским полярным исследователем Джеймсом Россом в Канадском архипелаге. Теперь он находится в центральной части Северного Ледовитого океана и смещается в сторону российского арктического побережья.

Существуют таблицы и формулы расчётов смещения магнитного полюса. По ним каждый год корректируют навигационные приборы и вносят изменения на топографические карты.

Ранее американские учёные из Национального института информации об окружающей среде выяснили, что полюс смещается со скоростью 55 км в год, причём за последние 18 лет она увеличилась в три раза. Через 30 лет он может достичь полуострова Таймыр, писал NEWS.ru.