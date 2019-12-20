https://static.news.ru/photo/adca6390-23e3-11ea-b776-fa163e074e61_660.jpg Фото: john rowley/moodboard/Global Look Press

Люди с лишним весом губительно влияют на экологию планеты. К такому неоднозначному выводу пришла группа исследователей. Они утверждают, что человеческая полнота ускоряет парниковый эффект на Земле.

Всё дело в том, что такие люди выделяют дополнительно по 700 млн тонн углекислого газа в год, это своего рода «излишки» от той нормы, которую они «надышали» бы, будучи стройными. На долю людей с ожирением приходится 1,6% всех парниковых выбросов, производимых людьми. Впрочем, причина этого — не только повышенная метаболическая активность. Есть и косвенные факторы — такие как воздействие от производств при производстве «дополнительных» продуктов питания, а также увеличение расхода топлива транспорта, необходимого для перевозки людей с ожирением.

Исследование можно было бы подвергнуть скептической критике, однако его авторы — эксперты из международного движения The Obesity Society, сообщает британская Daily Mail. Сообщество было образовано в 1982 году, оно специализируется на научных исследованиях, лечении и профилактике ожирения.

Эксперты использовали информацию об объёмах выбросов парниковых газов, демографические данные, а также статистику по ожирению в разных странах мира. При этом они предупреждают о мрачных перспективах. Среднестатистический объём тела человека в будущем будет увеличиваться, полагают исследователи. Это грозит усугублением экологических проблем.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-президент и совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун заявил, что корова для экологии опаснее автомобиля. По его словам, животное выделяет больше парниковых газов.