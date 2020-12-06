На Алтае обнаружены две ранее неизвестные пещеры неандертальцев

https://static.news.ru/photo/69b69380-37ca-11eb-ad77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Новая Археология/vk.com

На территории Алтайского края учёные нашли ещё две неизвестные им ранее пещеры. Предположительно, эти пещеры были стоянками неандертальцев.

Открытие сделали специалисты новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН. Одна из пещер находится в семи километрах от устья Чагырки. При этом вход её расположен всего на 30 метров выше уже известной археологам пещеры имени Окладникова.

Изучать пещеру учёные планируют начать в следующем году. Однако уже сейчас им удалось раскопать орудие времён среднего палеолита. Специалистам теперь предстоит провести датировку горных пород, которая точно установит, могли ли «новые» пещеры быть стоянками неандертальцев, передаёт ТАСС.

По данным учёных, около 60 тысяч лет районы реки Чагырка населяли неандертальцы, жившие в местных пещерах. Ранее их стоянки были найдены в трёх пещерах: имени А. П. Окладникова, Страшной и Чагырской.

До обнаружения неандертальцев на Алтае самое восточное их расселение было зафиксировано на северной окраине Волгограда в местечке Сухая Мечетка. Там, согласно полученным датировкам, древние люди жили около 39 тысяч лет назад.

Как писал NEWS.ru, находка в одной из французских пещер доказала, что неандертальцы были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысячу лет назад.