Наука

Морские биологи сняли на видео 50-метровое таинственное существо

09:50, 11 апреля 2020 13
Фото: Bernard DUPONT/flickr.com

Учёным из Института океана Шмидта удалось запечатлеть на видео невероятных размеров колониальное животное из отряда пелагических стрекающих.

Снимки гигантского сифонофора сделали в Индийском океане во время экспедиции в районе каньонов Нингалу у западных берегов Австралии.

По подсчётам, животное достигало в длину порядка 50 метров, при этом оно закручивалось в огромные кольца, сообщает CNN на своей странице в Twitter.

Ранее учёные из Американского университета расшифровали геном дьявольского червя Halicephalobus mephisto, обитающего на глубине до 3,6 километра, где не может выжить ни один другой многоклеточный организм.

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