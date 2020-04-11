Морские биологи сняли на видео 50-метровое таинственное существо

https://static.news.ru/photo/ca9cbaea-7bc2-11ea-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard DUPONT/flickr.com

Учёным из Института океана Шмидта удалось запечатлеть на видео невероятных размеров колониальное животное из отряда пелагических стрекающих.

Снимки гигантского сифонофора сделали в Индийском океане во время экспедиции в районе каньонов Нингалу у западных берегов Австралии.

По подсчётам, животное достигало в длину порядка 50 метров, при этом оно закручивалось в огромные кольца, сообщает CNN на своей странице в Twitter.

Scientists at the Schmidt Ocean Institute have captured footage of a massive siphonophore in the Indian Ocean. It's closely related to a jellyfish and looks like silly string. https://t.co/uPDNiHxj1U pic.twitter.com/xE1XAzQOFx — CNN International (@cnni) April 11, 2020

Ранее учёные из Американского университета расшифровали геном дьявольского червя Halicephalobus mephisto, обитающего на глубине до 3,6 километра, где не может выжить ни один другой многоклеточный организм.