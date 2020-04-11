Морские биологи сняли на видео 50-метровое таинственное существо

Учёным из Института океана Шмидта удалось запечатлеть на видео невероятных размеров колониальное животное из отряда пелагических стрекающих.
Снимки гигантского сифонофора сделали в Индийском океане во время экспедиции в районе каньонов Нингалу у западных берегов Австралии.
По подсчётам, животное достигало в длину порядка 50 метров, при этом оно закручивалось в огромные кольца,
Scientists at the Schmidt Ocean Institute have captured footage of a massive siphonophore in the Indian Ocean. It's closely related to a jellyfish and looks like silly string.— CNN International (@cnni)
https://t.co/uPDNiHxj1U pic.twitter.com/xE1XAzQOFx April 11, 2020
Ранее учёные из Американского университета расшифровали геном дьявольского червя Halicephalobus mephisto, обитающего на глубине до 3,6 километра, где не может выжить ни один другой многоклеточный организм.
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